港島區豪宅地皮大坑道135號剛截標，記者就現場所見，最少收23份標書，除本地龍頭發展商外，中資更捲士重來，入標的中資包括中海外（0688）、合景泰富（1813）、中信泰富、香港建設（0190），另有一間自稱公司業務於大灣區的中資機構入標。

至於本地發展商，入標包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、九倉（0004）、嘉里（0683）、華置（0127）、鷹君（0041）、華懋、南豐、建灝、佳明（1271）、大昌集團（0088）及東立地產，另信置（0083）、永泰地產（0369）亦有入標。

大昌集團執行董事李永修表示，地皮屬豪宅項目，享海景，以獨資入標。他又指，中美貿易戰有進展，社會狀況有平靜迹象，預計明年初市況會平穩發展。對於有分析指豪宅價明年會跌20%，他認為不會發生，因現時息口低。

建灝地產行政經理林綺華表示，地皮位於不錯的地段，景觀佳，集團以獨資競投，出價審慎。她不擔心樓市後市，因住宅有需求。

香港建設經理（公司秘書）賴錦權表示，集團從事內地發展業務，對香港樓市前景有信心，故獨資入標，是集團首次入標競投官地，亦希望藉此開拓本港房地產市場。

資料顯示，大坑道135號為前公務員宿舍，佔地42,948方呎，最高可建樓面約12.9萬方呎。綜合業界人士資料，地皮估值約19.3億至54.1億元，每方呎樓面地價1.5萬至4.2萬元。

記者：甘潔瑩