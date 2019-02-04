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【撻大訂離場】薈朗439呎單位買家取消交易 損手103萬

文章日期：2019年12月12日 19:57
除長實（1113）荃灣海之戀‧愛炫美外，宏安（1243）旗下馬鞍山薈朗亦新錄一宗撻大訂個案，為1座29樓A01室、實用面積439方呎，原於今年6月以1029.4萬元售出，買家其後已簽署正式買賣合約，新近取消交易料遭沒收訂金10%計，涉近103萬元。
 

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