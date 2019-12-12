仲量聯行今日公布《2020年香港樓市展望》，表示受環球及本地經濟存在不明朗因素影響，明年本港寫字樓、商舖及住宅樓價及租金將下跌10%至20%。仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平表示，下半年經濟氣氛轉差，加上失業率升至3.1%，但政府放寬九成按保，一度刺激樓市，料今年全年樓價微升1.3%。

不過，基於一手空置稅即將推出，發展商為求去貨，將對新盤價格作出調整，此舉亦會牽制二手樓價，故預期明年中小型住宅價格將按年跌10%至15%。至於豪宅市場，曾表示近年豪宅購買力多來自中國內地，惟現時內地經濟亦下行，故豪宅市場出現「有價無市」情況，預計明年豪宅樓價將跌20%。

另一方廂，來年官地買賣價格預料亦將回調，因為樓價下跌快及深，影響發展商出價態度。雖然來年樓市不明朗，但他未看到負資產會回升的情況。

至於投資市場，曾表示，因為投資者及業主陷拉鋸戰，加上中資買家入市轉趨淡靜，導致成交價逾2,000萬元以上的商用物業成交總金額，於今年下半年大跌至136億元，為逾11年以來最低的半年表現。

另今年零售物業成交額按年下跌67%至159億元，跌幅為所有地產類別最大。自6月以來，核心區街舖價格急跌18.8%。雖然近期社會運動持續，不過外資並沒有因為政治事件、中美貿易戰失去信心，反而因為市場有調整，正待時機入市。

零售市場方面，仲量聯行商舖部資深董事陳耀峯表示，6至10月期間訪港旅客大跌23.8%，致第三季整體零售銷售額按年跌17.5%，為過去20年最大季度跌幅，預料明年核心區街舖租金下跌15%至20%；商場租金則跌5%。

記者：葉煜燊

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