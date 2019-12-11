租金持續下跌，大型屋苑呎租更重返去年底水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月份私宅實用面積平均呎租36元，按月跌0.8%，重返去年12月份36元的水平。今年7月份呎租升至37.9元的歷史高位後，隨即進入調整階段，至今連跌4個月共5%。相信租金走勢持續向下，預計明年2月將下試今年低位35.6元，現時僅相差1.1%。

據中原地產新簽租約統計，11月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均呎租錄得36元。租金連跌4個月，11月份跌0.8%，比較10月份跌1.9%、9月份跌1.3%及8月份跌1.1%，跌幅明顯收窄。

上一次租金調整，是由2018年9月開始。當時租金連跌6個月，由37.8元的高位連跌至最低35.6元 (今年2月份)，累跌6.2%。今次調整租金暫跌4個月，累跌5%。預計租金持續下跌，明年2月將下試今年低位35.6元。由今年7月(37.9元)高位起計，6個月將下跌約6.0%。十大屋苑方面，11月份匯景花園錄35.3元，按月跌2.8%。嘉湖山莊跌2.5%、太古城跌2.3%、美孚新邨跌1.8%、康怡花園跌1.7%、黃埔花園及沙田第一城同樣跌0.7%。不過，海怡半島則升0.2%、杏花邨升0.5%及麗港城升1.8%。

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