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【再下一城】明翹匯連沽兩伙1房連花園特色戶 呎價見20146元
文章日期：2019年12月10日 18:15
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明翹匯示範單位資料圖片。
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上月推售至今已經累沽逾600伙的佳明
（1271）
青衣明翹匯，今日再錄特色戶成交。佳明營業及市務總監顏景鳳表示，明翹匯最新售出2個連花園特色戶，平均實呎逾2萬元，創項目花園特色戶新高紀錄；成交單位為2座1樓F室、及2座1樓H室，實用面積分别281及278方呎、另連百餘方呎花園，同屬1房間隔，成交價566.1萬及560萬元，實價分別20,146元及20,144元。
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