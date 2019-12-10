今年二手樓市交投平穩，中原研究部資料顯示，本年首11個月二手夾屋買賣合約登記錄得132宗，共涉9.68億元，較2018年全年錄得116宗及8.25億元，分別上升13.8%及17.3%；預料全年成交將達145宗及涉11億元，相關成交金額料可創自1999年有記錄以來的21年歷史新高，宗數則創2016年錄159宗後的三年新高。

另一方面，11月的二手夾屋買賣合約登記錄得21宗、涉資1.63億元，較10月的錄8宗和涉資5,270.4萬元，分別上升1.63倍及2.1倍；涉及金額為繼2018年6月錄得1.60億元後的按月新高，亦屬自1999年6月、即逾20年歷史新高；宗數則創2018年6月錄21宗後、17個月新高。

金額分類方面，11月以價值600萬至650萬元的二手夾屋買賣升幅最多，錄4宗，按月升3倍；價值700萬元以上的買賣錄得15宗，按月升2倍；惟價值600萬元或以下的買賣則未有錄得成交。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，上述數字反映政府在10月中旬放寛按保樓價上限後，刺激市民入市信心，帶動夾屋交投。