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【東九變天】嘉里九龍灣危險品倉申重建商廈
文章日期：2019年12月10日 15:43
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政府重啟活化工廈後，發展商積極改劃工廈物業。城規會文件顯示，嘉里
（0683）
持有九龍灣嘉里危險品倉，申請重建為商廈，要求地積比率由原先的9.5倍放寬20%至11.4倍，重建為一幢不多於26層高（包括5層地庫）的商廈，涉及樓面面積約52.68萬方呎。
翻查資料，嘉里曾於2011年就上述項目申請重建為住宅，計劃興建3幢樓高31層高住宅大廈，提供216伙，總樓面面積約23.6萬方呎，城規會於2012年獲准有關申請。
記者：甘潔瑩
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