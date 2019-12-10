即時地產新聞

【東九變天】嘉里九龍灣危險品倉申重建商廈

文章日期：2019年12月10日 15:43
政府重啟活化工廈後，發展商積極改劃工廈物業。城規會文件顯示，嘉里（0683）持有九龍灣嘉里危險品倉，申請重建為商廈，要求地積比率由原先的9.5倍放寬20%至11.4倍，重建為一幢不多於26層高（包括5層地庫）的商廈，涉及樓面面積約52.68萬方呎。
 
翻查資料，嘉里曾於2011年就上述項目申請重建為住宅，計劃興建3幢樓高31層高住宅大廈，提供216伙，總樓面面積約23.6萬方呎，城規會於2012年獲准有關申請。
 
記者：甘潔瑩

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款