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【情侶築愛巢】曉悅一房1.45萬租出 呎租53元

文章日期：2019年12月9日 15:16
臨近年底，長沙灣曉悅新錄一宗輕微減價租務成交。香港置業首席分區董事方文偉表示，曉悅極高層B室，1房間隔實用面積273方呎。業主以約1.5萬元放租約1星期，即吸引區內客洽詢，雙方議價後輕微減價500元或3%，以1.45萬元租出，實呎租金53元，據悉新租客為一對情侶。業主2014年11月以約510.5萬元購入上述單位，享租金回報率3.4厘。
 

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