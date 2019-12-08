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美聯十大屋苑周末6成交 連續5周個位數
文章日期：2019年12月8日 19:05
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市場聚焦一手新盤，二手交投表現較遜色。據美聯統計，十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周9宗按周下跌逾三成，並連續5星期維持個位宗數水平。數據顯示，港島、九龍、新界三區分別各錄得2宗成交，錄得成交屋苑包括鰂魚涌太古城、鴨利洲海怡半島、紅磡黃埔花園、荔枝角美孚新邨、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊。
與此同時，其餘4個屋苑，鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城及荃灣中心則同樣「捧蛋」。美聯住宅部行政總裁布少明指，本月有新盤部署推售，凍結部分市場購買力，同時受傳統節日因素影響，導致二手成交量減少。
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