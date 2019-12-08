南昌站匯璽II，新錄一宗零議價租務成交；香港置業高級營業經理麥紫軒表示，匯璽II第5B座中低層G室，屬1房間隔，實用面積約350方呎，業主以約2.2萬元放租約1個月後吸引外區客洽詢，並獲後者「零議價」承租，實用呎租約63元，新租客為單身客。業主於2018年9月以約779.5萬元購入單位，現享租金回報約3.4厘。