Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【冇價講】匯璽II一房呎租63元 業主回報3.4厘
文章日期：2019年12月8日 14:06
Share
prev
next
南昌站匯璽II，新錄一宗零議價租務成交；香港置業高級營業經理麥紫軒表示，匯璽II第5B座中低層G室，屬1房間隔，實用面積約350方呎，業主以約2.2萬元放租約1個月後吸引外區客洽詢，並獲後者「零議價」承租，實用呎租約63元，新租客為單身客。業主於2018年9月以約779.5萬元購入單位，現享租金回報約3.4厘。
相關新聞
嘉峯匯售121伙 佔首批53％
OASIS KAI TAK 3房2.35萬租出
嘉峯匯今開售 一組買家2000萬購2伙
【新盤租務】OASIS KAI TAK 3房戶月租2.35萬獲承租
話你知：「三罷」當周 50指標屋苑僅74成交
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款