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【冇價講】匯璽II一房呎租63元 業主回報3.4厘

文章日期：2019年12月8日 14:06
南昌站匯璽II，新錄一宗零議價租務成交；香港置業高級營業經理麥紫軒表示，匯璽II第5B座中低層G室，屬1房間隔，實用面積約350方呎，業主以約2.2萬元放租約1個月後吸引外區客洽詢，並獲後者「零議價」承租，實用呎租約63元，新租客為單身客。業主於2018年9月以約779.5萬元購入單位，現享租金回報約3.4厘。
 

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