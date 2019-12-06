海之戀‧愛炫美另外兩伙撻大訂單位5A座31樓A室、31樓B室，同為實用面積1162方呎4房戶，日前亦透過招標，以2624.7萬及2614.5萬元售出，實呎均為2.25萬元，比去年舊價高5.5%至8.7%。