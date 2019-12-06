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愛炫美撻大訂四房2628萬售出 貴去年5%

文章日期：2019年12月6日 19:58
上月底連錄4宗撻大訂的長實（1113）荃灣海之戀‧愛炫美，最新透過招標再售出當中1伙，為5A座42樓B室、屬實用面積1162方呎海景4房戶，成交價2628.21萬元、實呎2.26萬元，新成交價比去年舊價2504.1萬元，高出5%。
 
海之戀‧愛炫美另外兩伙撻大訂單位5A座31樓A室、31樓B室，同為實用面積1162方呎4房戶，日前亦透過招標，以2624.7萬及2614.5萬元售出，實呎均為2.25萬元，比去年舊價高5.5%至8.7%。

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