大坑康馨園剛得返兩年來首宗成交，消息指，康馨園中高層B室，實用1662方呎，原叫價4600萬元，最新減價500萬元或11%，以4100萬元售出，實呎24669元，原業主於2010年以2538萬元購入，持貨9年後，帳面獲利1562萬元，賺幅62%。土地註冊處資料顯示，屋苑對上一宗成交已追溯至去年1月，一個相同面積的高層B室，以4230萬元售出，意味現成交價略低3%，撇除樓層因素，即現時成交價與去年初水平相若。