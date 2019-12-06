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康馨園兩年首錄成交 售價與去年初相若

文章日期：2019年12月6日 18:13
大坑康馨園剛得返兩年來首宗成交，消息指，康馨園中高層B室，實用1662方呎，原叫價4600萬元，最新減價500萬元或11%，以4100萬元售出，實呎24669元，原業主於2010年以2538萬元購入，持貨9年後，帳面獲利1562萬元，賺幅62%。土地註冊處資料顯示，屋苑對上一宗成交已追溯至去年1月，一個相同面積的高層B室，以4230萬元售出，意味現成交價略低3%，撇除樓層因素，即現時成交價與去年初水平相若。
 

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