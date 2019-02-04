反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，8項指數全部下挫，為過去5周即約1個月來，再次出現。

CCL今周最新報179.88點，迫近止跌反彈前的低位179.01點，顯示樓價未有上升動力，而下行的壓力正在累積；值得留意的是，今次公布的指數，當中有近七成的交易，是於11月11日至11月17日簽署臨時買賣合約，當周正為「反修例運動」團體發起「三罷」，即罷工、罷市及罷課的時間，多區爆發烈暴力衝突，同時亦是10月16日政府宣佈調高按揭保險樓價上限後第4周市況。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，如果CCL明顯跌穿179點水平，預示樓價調整尚未完成，因此未來數周走勢相當關鍵。

事實上，CCL其他3大指數亦全線報跌，是政府調高按揭保險樓價上限後首次出現；反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報181.47點，按周跌0.8%；CCL(中小型單位)報180.15點，按周跌0.78%；CCL(大型單位)則報178.49點，按周跌1.01%，連跌2周共1.68%，主要是豪宅樓價同樣走勢乏力，兼結束連續10周在180點到182點之間，窄幅徘徊的局面。

四大分區指數亦全線報跌，新界兩區樓價走勢率先回軟，新界東CCL Mass報187.50點，按周跌1.29%，明顯低於5周前的191.50點 (即樓價止跌反彈前水平)，兼為33周即逾8個月新低；新界西CCL Mass報161.98點，按周跌0.95%。新界兩區指數同樣連跌3周，分別累跌2.18%及2.56%。

港島、九龍市區樓價走勢暫時平穩，九龍CCL Mass報177.80點，按周跌1.06%；港島CCL_Mass報190.30點，按周跌0.04%。九龍CCL Mass、及港島CCL Mass早前齊升2周後，近3周走勢反覆橫行，同樣錄得2跌1升，分別累跌0.28%及0.53%。

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