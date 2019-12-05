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【新盤認購】嘉峯匯一周累收逾千票 超額3.3倍

文章日期：2019年12月5日 20:50
嘉峯匯(資料圖片)

一手市場氣氛熱鬧，嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯，將於本周六推出228伙作首輪銷售，項目今晚8時截止認購登記。市場消息指，項目7日累收逾1000票，以推售單位數量計超額逾3.3倍。

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