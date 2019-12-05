Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【新盤認購】嘉峯匯一周累收逾千票 超額3.3倍
文章日期：2019年12月5日 20:50
Share
嘉峯匯(資料圖片)
prev
next
一手市場氣氛熱鬧，嘉華國際
（0173）
旗下啟德嘉峯匯，將於本周六推出228伙作首輪銷售，項目今晚8時截止認購登記。市場消息指，項目7日累收逾1000票，以推售單位數量計超額逾3.3倍。
相關新聞
【反修例】趙國雄：市民表達意見是為港好 相信不會動搖香港根基
【新盤情報】NAPA、OASIS齊推特色戶下周招標
【住宅租賃】新地堅道TOWNPLACE SOHO招租 開放式286呎起
【香港第二炮】恆大‧睿峰首推86伙 開放戶折實547萬起
【香港第二炮】恆大．睿峰首度開放示範單位
【準備開售】新地Wetland Seasons Park有機會聖誕假前開售
【樓花申請】上月3盤申賣樓 海璇二、三期共涉351伙
【香港第二炮】恆大‧睿峰首推86伙 近七成可造9成按揭
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款