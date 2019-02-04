新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park推售如箭在弦之際，亦正積極籌備推出住宅項目招租，其中住宅租賃品牌TOWNPLACE本舍，正準備推出位於中環堅道、將於2020年首季落成的TOWNPLACE SOHO。

樓高30層的項目，位於中環堅道18號，共提供293伙，實用面積由286至1092方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，當中包括服務式住宅、連家具出租單位及不設家具的出租單位。

新地Signature Home總經理官曉霓指，項目租期由最低一個月至年計，稍後將會再公佈租金定價，並將參考現時市場價格。被問及一手空置稅將至，集團會否將其他發展項目轉賣為租，官指，租賃品牌策劃至今已有兩年，旗下項目作出租用途屬長線發展，而非臨時決定，亦與空置稅無關。

此外，品牌旗下另一個項目堅尼地城雋庭，現易名為TOWNPLACE KENNEDY TOWN，涉128伙，由去年底推出至今，出租率接近100%。發展商預料，品牌兩個項目全數單位租出，可獲每年租金收入逾2億元。

記者：張允亭

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