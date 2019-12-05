本港反修例示威活動持續，長實（1113）執行董事趙國雄接受傳媒訪問時表示，反修例活動持續近半年，對香港確實會造成一定影響，但相信不會動搖到香港的根基，因為「要工作的市民仍繼續工作」。

他又指，過去半年市民對社會事情表達了自己的意見，雖然他認為部分行為是稍為過激，但相信市民願意走出來，都是想香港好，認為這是香港最難能可貴的地方。他認為，既然大家都是為香港好，相信不會動搖到本港根基。

至於經濟方面，他認為社會事件歷時半年，經濟一定受到影響，特別有一段時間，不少市民都減少夜晚外出，經濟活動放慢，GDP一定會向下調整，但他不認同會動搖本港根基。他以地產行業為例，長實早前推出一個新盤，一樣有市民來買樓，已沽出200、300個單位，由此反映不少市民都有計劃長遠留在港居住。他又稱，如果是其他國家，發生如此大型的社會事件，相信很多人都不敢買樓。

對於明年樓價走勢，趙國雄認為，隨著社會事件的後果逐步浮現，明年首幾個月樓價或會有一定壓力，惟對整體樓價影響不大，市場沒有出現恐慌性拋售，加上利息仍處低水平，相信明年樓價走勢仍平穩，只會窄幅上落。

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