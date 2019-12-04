美心集團創辦人長女伍淑清近日多次就反修例運動多番言論之際，其親戚入市豪宅物業。土地註冊處資料顯示，港島東半山睦誠徑3號，上月以約2.41億元售出，物業現有一幢實用面積4969方呎洋房，折合實呎約4.85萬元，登記買家為羅寶盈(Lo Po Yen)，與美心集團太子爺伍偉國太太、鷹君集團太子女羅寶盈中英文名相同，相信為同一人，亦即伍淑清堂侄兒的太太。

原業主早於1975年以約106萬元購入，持貨44年後，現帳面勁賺逾2.3億元、物業升值225倍。

作為全港最大飲食集團之一的美心，其家族成員近年多年入手豪宅市場，如今次購入東半山睦誠徑的羅寶盈，2017年底至去年初便與其丈夫伍偉國，透過「買殼」形式購入曾由「娛圈富婆」鄺美雲所持的深水灣文禮苑洋房，呎價至今仍為屋苑最高。

有關洋房為文禮苑雙號屋，實用面積3,200方呎，2017年底有代理指，物業以1.8億元售出，實呎56,250元。土地註冊處資料顯示，物業由「領德國際集團有限公司」於2012年以1.18億元購入，當時董事為盧永康等，至去年3月，公司董事改為羅寶盈及伍偉國，意味上述成交之買家實為伍氏夫婦二人。

該物業曾由鄺美雲持有，早於1999年以2,750萬元買入，其後於2012年以1.18億元轉售物業，而事隔5年，伍氏夫婦購入價，較鄺美雲售出價再高約6,200萬元或53%。

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