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【多相】華懋大學閣招租 頂層特色戶3200呎連泳池

文章日期：2019年12月3日 16:13
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)
大學閣 (劉焌陶攝)

華懋集團旗下位於西半山的大學閣新近已屆現樓，項目提供75伙單位，其中72伙為標準戶，實用面積介乎1530至1600方呎；另有3伙為連天台獨立泳池特色戶，實用面積為3200方呎，全屬放租。

發展商今日首度開放現樓予傳媒參觀；其中一個無改動的示範單位為1座16樓頂層天台特色戶，實用面積3200方呎，採4房3套間隔。客飯廳屬長形開則，間隔實用，容易擺放傢私；另外連流線型露台，前臨香港大學校園和維多利亞港，戶主可透過落地玻璃飽覽開揚景觀，另屋內背靠龍虎山，戶主可透過另一邊的窗戶，可享山景。

主人套房空間闊落，並附有兩組嵌入式大衣櫃；浴室則備有浴缸和淋浴間，以及雙臉盤。其餘兩間套房浴室則備有淋浴間；另其中一間設有衣帽間。此外，客飯廳一旁為開放式工作枱，可供戶主招呼親友到訪。另單位天台亦附有私人游泳池，以及BBQ設備等配套。

發展商同時開放其中一個連傢私示範單位為1座9A室，實用面積1600方呎，屬4房2套間隔，房間間隔大致與16樓相同，套房可放置雙人床，浴室則同樣備有淋浴間和浴缸；而其中一間睡房放置雙人床後仍可三邊上落床。值得留意的是，每伙單位享有獨立升降機大堂。

記者：周綺琪

 

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