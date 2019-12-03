華懋集團旗下位於西半山的大學閣新近已屆現樓，項目提供75伙單位，其中72伙為標準戶，實用面積介乎1530至1600方呎；另有3伙為連天台獨立泳池特色戶，實用面積為3200方呎，全屬放租。

發展商今日首度開放現樓予傳媒參觀；其中一個無改動的示範單位為1座16樓頂層天台特色戶，實用面積3200方呎，採4房3套間隔。客飯廳屬長形開則，間隔實用，容易擺放傢私；另外連流線型露台，前臨香港大學校園和維多利亞港，戶主可透過落地玻璃飽覽開揚景觀，另屋內背靠龍虎山，戶主可透過另一邊的窗戶，可享山景。

主人套房空間闊落，並附有兩組嵌入式大衣櫃；浴室則備有浴缸和淋浴間，以及雙臉盤。其餘兩間套房浴室則備有淋浴間；另其中一間設有衣帽間。此外，客飯廳一旁為開放式工作枱，可供戶主招呼親友到訪。另單位天台亦附有私人游泳池，以及BBQ設備等配套。

發展商同時開放其中一個連傢私示範單位為1座9A室，實用面積1600方呎，屬4房2套間隔，房間間隔大致與16樓相同，套房可放置雙人床，浴室則同樣備有淋浴間和浴缸；而其中一間睡房放置雙人床後仍可三邊上落床。值得留意的是，每伙單位享有獨立升降機大堂。

記者：周綺琪

其他報道：

【原價加推】嘉峯匯加推103伙 周六首輪開售228伙

恒地港匯東招租 意向呎租50元起

【大手掃貨】大手客3億掃朗濤9伙