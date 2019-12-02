恆大．睿峰較早前已上載樓書，是恒大在香港首個市區住宅發展項目，項目設有414個單位，涵蓋開放式到3房間隔，車位59個。就樓書所見，單位實用面積介乎203至758方呎，最細為東翼5樓D室特色戶，實用203方呎連181方呎平台。項目預計2021年10月底落成，樓花期長約23個月。