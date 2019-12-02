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【蓄勢待發】恆大．睿峰料最快周五開示位
文章日期：2019年12月2日 17:39
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踏入年底，仍有多個全新樓盤部署出擊，代理消息指，恒大
（3333）
旗下長沙灣東京街恆大．睿峰，最快本周五向傳媒及代理，開放設於長沙灣的示範單位，並有機會公布首批單位開價。
恆大．睿峰較早前已上載樓書，是恒大在香港首個市區住宅發展項目，項目設有414個單位，涵蓋開放式到3房間隔，車位59個。就樓書所見，單位實用面積介乎203至758方呎，最細為東翼5樓D室特色戶，實用203方呎連181方呎平台。項目預計2021年10月底落成，樓花期長約23個月。
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