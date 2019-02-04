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【止跌回升】上月持牌代理39544人 結束3個月跌勢

文章日期：2019年12月2日 15:39
社會運動由6月至今，已持續近6個月，對各行各業均構成影響，地產市場亦備受拖累，惟自10月中《施政報告》公布承造九成按保的樓價上限提升至800萬元後，二手市場交投市況好轉；據地產代理監管局最新數據顯示，截至今年11月30日，本港持牌地產代理人數涉39544人，較10月輕微增加18人或0.05%，並結束3個月跌勢。
 

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