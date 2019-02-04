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【本月開齋】慧安園兩房618萬沽 低市價5%
文章日期：2019年12月2日 14:42
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多個屋苑開始錄得本月開齋成交，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳慧安園新錄12月第一宗成交，單位為3座高層H室，屬實用面積413方呎2房戶，以618萬元售出、實呎14964元，相關成交價比屋苑同類單位市價650萬元低約5%。原業主早於1996年初以207萬元購入，帳面賺411萬元，單位23年升值近兩㥉。
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