年初樓市暢旺，惟6月起因反修例風波而衍生連續逾5個月社會衝突，令樓市受打擊。

中原數據顯示，今年截至11月27日止，全年整體物業買賣登記暫錄70,092宗涉6,438.6億元，料全年7.7萬宗涉7,000億元，料為2016年錄73,004宗涉5,328.1億元後3年的新低；其中一手登記暫錄19,847宗及涉2,123.2億元，估計全年約2.15萬宗涉2,300億元，將創2004年錄26,885宗後的15年新高，而金額有望創歷史次高，僅低於2017年錄2,428.8億元。不過，二手登記暫錄33,174宗涉2,918.4億元，料全年3.55萬宗涉3,100億元，料為2016年錄34,657宗後的3年新低。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，截至11月27日，11月樓宇買賣登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄5,897宗涉479.5億元，料全月錄6,700宗涉540億元，按月升32.0%及跌17.7%；10月《施政報告》公布調高承造九成按保樓價上限，帶動11月二手登記數字升逾6,500宗，料創今年5月錄10,353宗後半年新高；而11月金額回落，主要因為10月有多宗大額成交登記推高所致。

二手私宅方面，11月暫錄2,946宗涉232.8億元，料全月3,400宗涉270億元，較10月錄2,411宗涉210.8億元，按月分別升41.0%及28.1%，宗數料為今年5月錄4,614宗後的半年新高，金額料為今年6月319.1億元後的5個月新高；大型屋苑方面，11月以天水圍嘉湖山莊暫錄67宗佔最多。