今年一手市場熾熱，帶動相關買賣登記創新紀錄。中原研究部資料顯示，今年首11個月一手私人住宅買賣登記暫錄19,847宗及2,123.2億元，預計全年總數達21,500宗及2,300億元，將較2018年的15,458宗及2,255.5億元，分別上升39.1%及2.0%，而一手宗將創2004年26,885宗後的15年新高。

而本月截至27日，2019年11月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,897宗，總值179.6億元，預期本月全月約有2,100宗及190億元，將較10月的1,358宗及168.4億元，分別上升54.6%及12.8%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，這反映市場有新盤推售，銷情理想，帶動一手買賣高達2000宗水平。

至於二手私人住宅買賣合約登記，今年首11個月二手私人住宅買賣登記暫錄33,174宗及2,918.4億元，預測全年可達35,500宗及3,100億元，將較2018年的38,782宗及3,289.7億元，分別下跌8.5%及5.8%，而相關宗數將創2016年34,657宗後的3年新低。而本月截至27日，暫時錄得2,946宗登記，總值232.8億元，預測整月登記約3,400宗及270億元，將較10月的2,411宗及210.8億元，分別大幅上升41%及28.1%，預計登記宗數將為2019年5月4,614宗後的6個月新高，而金額將為2019年6月319.1億元後的5個月新高。

黃良昇指，上述反映10月中旬政府放寛按揭保險樓價上限後，樓市氣氛迅速升溫，買家的入市信心明顯增強，刺激二手交投急增。近期樓價止跌回穩，部份業主叫價進取，導致二手成交減少，相信12月的二手登記量將會回軟。