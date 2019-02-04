反映整體樓價走勢的中原城市領先指數CCL，三大整體指數繼上周回軟齊跌後，本周再度齊升；其中CCL最新報181.36點，按周升0.15%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報182.92點，按周升0.26%；而CCL(中小型單位)報181.57點，按周升0.31%。

不過，CCL(大型單位)最新報180.31點，按周跌0.68%，屬連升2周後回軟。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府10月宣布放寬九成按保的樓價上限後，三大整體指數結束齊跌10周即約2個半月的狀況；近四周計，CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)分別累升1.32%、1.77%及1.64%；不過，CCL(大型單位)則累跌0.31%。

分區方面，新界樓價回軟、市區則升；其中新界東CCL Mass報189.95點，按周跌0.75%；新界西CCL Mass報163.54點，按周跌0.05%；上述兩區指數同樣連跌兩周，分別累跌0.90%及1.62%。至於市區，九龍CCL Mass報179.70點，按周升1.16%；港島CCL Mass報190.38點，按周升0.02%。

上述指數主要反映11月4日至10日的市況，即10月16日《施政報告》公布調高九成按保樓價上限至800萬元後第3周市況，同時未反映11月11日「三罷」當周社會衝突突然急劇惡化的當周市況。