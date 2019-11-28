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【存在變數】規劃署反對九龍城廣場建住宅
文章日期：2019年11月28日 16:01
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由在中國內地經營房地產及超市等業務的楊立君、余順輝持有的九龍城廣場，曾於去年向城規會改劃住宅，擬建2幢大廈、合共850個住宅單位，有關申請將於明日審理；據規劃署文件顯示，該署反對有關申請，料上述發展計劃將被否決。
另一方面，由「紡織大王」方鏗家族持有的葵涌葵榮路20至24號華昌工業大廈，早前申請活化工廈，發展地積比率由9.5倍增加兩成至11.4倍，重建1幢21層高新式工廈，涉及總樓面19.38萬方呎，規劃署不反對有關申請，料明日可獲「開綠燈」。
記者：甘潔瑩
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