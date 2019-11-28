【存在變數】新地藍地住宅項目或觸礁
文章日期：2019年11月28日 15:55
新地（0016）新近以破紀錄成交價、逾422億元成功投得西九龍高鐵站商業地王後，旗下新界農地改劃項目卻有機會觸礁。新地早前就屯門藍地紫田村項目申請發展，提供96伙，有關申請於明日審理；據規劃署文件顯示，該署反對有關申請，因政府2017年起就屯門第54區興建公營房屋作研究，而上述項目涉及相關範圍，料發展不獲通過。
資料顯示，新地早於2014年獲批准上述項目發展，當時發展地積比率1倍，獲准興建13幢分層住宅涉96伙，惟有關發展方案的時限於2018年10月屆滿，新地曾就該方案申請延期至2022年，惟遭城規會反對，因政府2017年起就屯門第54區興建公營房屋作研究，而上述項目涉及相關範圍。
新地於今年9月再提出優化方案，建議將該地的發展地積比率由1倍大幅增至6倍，單位數目更由原先發展方案96伙、大增近20倍至1998伙，與同系元朗指標屋苑GRAND YOHO規模相若，市場估計發展規劃存有變數。
記者：甘潔瑩
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