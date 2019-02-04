主人睡房空間寬敞，擺放雙人睡牀後仍有不少走動空間，房內設有落地玻璃窗。

底層的廚房，設計以白色為主調，外連備餐間，並放置足夠8人使用的長餐桌。

經過近30年經濟改革後，越南政府近年亦開放物業市場，容許外國人投資置業，當地樓市已漸獲海外買家注視，其中作為首都的河內，當地樓市前景更被看高一線。有當地發展商表示，旗下河內住宅項目的海外買家中，有七成來自香港，除投資外，亦有港人購入物業作第二家園，以便閒時到越南度假。

目前，河內市由12郡、17個縣、1個市社，共30個行政單位組成，其中郡相當於中國內地的市轄區；至於12郡中，以旅遊景點集中地的西湖郡的住宅物業呎價最高，正如港人追捧擁有維港海景單位，越南人則喜愛倚湖而居， 西湖畔便成為當地傳統豪宅地段。

西湖郡環境優美 呎價最貴

至於還劍郡則屬傳統核心商業區，惟該區土地新供應缺乏下，越南政府近年銳意將南慈廉郡打造成新商業中心區（Central Business District, CBD），而隨着當地經濟高速增長，預料將吸引更多跨國企業進駐。

與此同時，毗鄰的河東郡，設有多所著名學府，加上區內多條捷運鐵路即將通車，預料將成為中產人士的聚居地。今次介紹的洋房，就位於河東郡一個大型綜合社區項目內；THE MANSIONS由馬來西亞發展商ParkCity負責發展，由146幢別墅組成，建築面積3174方呎起，其中一座別墅樓高4層，建築面積約4595方呎，屬5房2廳連工人套間隔，並設有私人升降機，氣派十足。洋房底層是特高樓底的客飯廳，屋內設有多幅落地玻璃幕牆，採光度十足，對外連接私家花園；廚房設計以白色為主調，簡潔明亮。

拾級而上，偏廳擺放兩組布藝梳化，同層亦設有一間套房。位於3樓的主人睡房，空間寬敞，附設的衣帽間靠三邊牆，放置3個大衣櫃，而套房浴室更採酒店式格局，同時設有雙洗手盆、獨立廁格、淋浴間及浴缸。洋房現時售價約1044萬港元，折合呎價約2272港元。

發展商：多項大型基建將上馬

越南推行改革政策後，吸引海外發展商積極投資。馬來西亞發展商Gamuda Land副總裁吳德耀表示，由於越南政治環境與中國近似，對港人而言可能較為熟悉，故當地亦是部分港人海外物業投資的選項。他對河內發展前景感到樂觀，而越南政府正銳意加強基礎設施，正規劃多項大型基建，包括國際機場、高速公路及鐵路等。

買家須留意越南設外匯管制

值得注意的是，越南設有外匯管制，無論海外投資或購入物業自住，海外買家均宜到當地銀行開設戶口，以便清楚記錄資金進出，及日後繳交稅款之用，並向有關政府單位進行申報手續等。

撰文、攝影 張允亭

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【有片：樓市VAR】受惠貿易戰 越南經濟彈起 河內樓投資潛力大？