新地以422.32億元、每方呎樓面地價逾1.33萬元投得西九龍高鐵站商業地王，地皮售價創官地新高紀錄；新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，非常高興投得地皮，地皮是近年面積最大商業用地，佔盡地利優勢，極為罕有。是次中標對新地、以至香港而言皆意義非凡，集團有意邀請其他長線策略性投資者參與發展，為項目注入更豐富和多元化資源與概念，相信項目落成後，會為集團提供穩定而可觀租金收入，進一步強化集團長遠發展。

郭續指，新地對香港的前景一直充滿信心，由90年代的中環國際金融中心（ifc）、2000年代的九龍站ICC、到今天投得西九龍總站上蓋商業地皮，跨越世代地見證香港經濟蓬勃發展；其中ICC提供約250萬方呎甲級寫字樓、大型商場及兩間知名5星級酒店，今次投得的地皮將發展為全新地標性綜合商業項目，並與ICC發揮協同效應，媲美中環ifc，為香港的國際金融、商業、及貿易中心地位貢獻力量。

他補充，新地對超甲級寫字樓及大型綜合項目具豐富經驗，當中享譽國際的維港門廊，即九龍站的ICC及香港站的ifc，皆是集團精心傑作，兩者採用公共交通導向發展模式（Transit Oriented Development、簡稱TOD模式），充份發揮地理優勢，集合地標性寫字樓、大型商場、公共運輸系統等，提供優質的商業活動空間，目前已成為亞洲以至世界的重要商業核心，當中落成已十年的ICC素有「垂直華爾街」美譽，長期維持極高出租率，並吸引多家跨國企業及投資銀行、基金及資產管理公司等國際知名金融機構進駐。