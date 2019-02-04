租賃淡季兼早前社會運動形勢趨嚴峻，影響住宅租賃市場表現。

綜合利嘉閣地產研究部數據所得，2019年10月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎租報36.39元，較9月份的36.75元再跌1.0%，連跌3個月並為7個月新低紀錄；至於今年首10個月租金累計升幅亦進一步收窄至約1.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮分析指，社會運動致使部分大學提早結束學期，更有內地學生出現退租情況，令租賃市場更見淡靜。另外，政府放寬九成按保的樓價上調至800萬元，令部分計劃租樓的用家轉至買賣市場尋寶，情況預料在11及12月將有更明顯反映。受上述因素影響，預期11月份50指標屋苑租賃宗數，維持在700餘宗的低水平窄幅上落，估計租金亦會持續受壓，跌幅料介乎0.5%至1%之間，進一步下試36元邊緣。

資料顯示，10月份本港50個指標屋苑的租賃交投共錄775宗，較9月份的771宗微增不足1%，為近8個月以來次低。另外，上月50個指標屋苑買賣交投量明顯回升，而同期租賃成交量走勢則較為平穩，令上月50個指標屋苑的租賃佔整體成交比例，降至不足54%，按月大減約9.9個百分點，為近7個月最低。