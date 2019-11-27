左起為嘉華營業及市場策劃總監温偉明、嘉華市場策劃助理總經理吳秀賢

嘉華國際（0173）旗下位於啟德的嘉峯匯，以平均實呎26927元首推208伙，扣除發展商提供的最高折扣15%，整批單位折實平均實呎22888元，比同區兩個月前推售的尚‧珒溋首批折實呎價24310元，低約5.8%；項目最快本周開始收票，最快下周開售。嘉華營業及市場策劃總監溫偉明形容，首批屬「起動價」，希望為市場帶來驚喜、並帶動香港氣氛。

據價單顯示，嘉峯匯首批單位位於第1A座及2B座，實用面積介乎287至766方呎，價單定價由765.6萬至2352.8萬元；折實售價650.8萬至1999.9萬元，折實呎價19887至26245元。

今批單位中，入場費最低單位為第1A座1樓F室，實用面積287方呎，屬開放式間隔，售價765.6萬元，折實價650.8萬元，折實呎價22676元。至於項目主打的2房戶型，入場單位為2B座2樓C室，實用面積462方呎，售價1080.9萬元，折實售價918.8萬元，折實呎價19887元。

另外，發展商提供6種付款計劃，包括120天現金付款計劃，照定價減5%；180天現金付款計劃，照售價減5%；180天備用二按計劃，照售價減4%；360天現金付款計劃，照售價減3%；360天備用二按計劃，照售價減2%；建築期付款計劃，照售價減1%。

記者：張允亭

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