馬灣珀麗灣本月錄得12宗成交，平均實呎11740元。中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣3座高層C室，實用面積710方呎三房間隔，原業主叫價938萬元，減價53萬元或6%後，新近以885萬元沽出，平均實呎12465元。原業主2011年2月以498萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利387萬元或78%。