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【二手戰報】珀麗灣本月12宗成交 三房呎售1.24萬
文章日期：2019年11月27日 16:34
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馬灣珀麗灣本月錄得12宗成交，平均實呎11740元。中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣3座高層C室，實用面積710方呎三房間隔，原業主叫價938萬元，減價53萬元或6%後，新近以885萬元沽出，平均實呎12465元。原業主2011年2月以498萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利387萬元或78%。
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