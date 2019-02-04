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話你知：嘉華3年前58.68億元投得地皮 呎價1.02萬

文章日期：2019年11月27日 15:07
嘉華國際（0173）最快今日開價的東九龍啟德新盤嘉峯匯，為該集團在啟德發展區第二個住宅發展。嘉峯匯所屬地皮為啟德1K區2號地，嘉華是於2016年12月以58.68億元投得，以可建樓面約57.4萬方呎計，折合每方呎樓面地價10,220元，較2014年以29.388億元投得的1I區2號地（即同系啟德樓盤嘉匯、2017年已開售）地盤，每方呎樓面地價高近1倍。
 
 

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