昨晚在編輯地產新聞，看到嘉華國際（0173）即將開售啟德新盤，一時興起，找來嘉華的股價圖研究一下，發覺自8月中開始，嘉華股價表現硬淨，更比同期新鴻基地產（0016）跑贏約13%。

筆者認為，一來嘉華內地資產比例較高，而香港主要賣樓為主，兩者都令其較少近期香港亂局影響，另外昨晚嘉華總巿值約135億元，但其啟德新盤開售後，隨時可吐現近百億兼勁賺數十億元，以估值而言該股甚為抵買。

說到香港的發展商，昨天有另一宗較有趣的新聞，新世界（0017）與星展香港簽署為期5年的10億港元貸款，定期貸款及循環貸款各為5億港元，此乃新世界發展首次推出的可持續發展表現掛勾貸款，用於推動長遠可持續發展目標和提升建築物氣候變化復原力的措施，以及一般企業融資及再融資。當新世界達到與星展預先訂立的可持續發展目標，即可獲得貸款利率的折扣優惠，有關可持續發展目標基於兩方面。環境方面，以減少新世界發展現有建築物的溫室氣體排放、能源及用水消耗，和減少新世界發展於香港的建築業務所產生的廢物為目標。

另外，包括了全球房地產可持續標準（GRESB），評估新世界發展在整體可持續管理方面排名的關鍵績效指標，此為亞洲首筆與GRESB表現掛勾的貸款。GRESB是由投資者驅動的組織，致力評估及制定全球房地產資產的環境、社會及管治（ESG）標準。

說真的，要推動環保和可持續發展，不能單靠教育，如能提供經濟誘因，會事半功倍。

陸振球

明報投資及地產版主編