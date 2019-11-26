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【執到筍貨】天頌苑兩房已補價呎售8534元 屋苑今年低位
文章日期：2019年11月26日 15:40
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近日二手成交稍放緩，中原副區域營業經理文家輝表示，天水圍居屋天頌苑新錄M座低層12室易手，單位實用面積539方呎，為兩房間隔，新近於自由市場以460萬元沽出、折合實呎8534元，為屋苑自由市場今年呎價新低，新買家為區內上車客，睇樓近一年，近期見成交價稍有回落，再出動覓盤，但區內合預算私宅選擇有限，轉投已補地價居屋，參觀上址「一睇即中」。原業主2014年9月在自由市場以275萬元買入單位，帳面獲利185萬元或67%。
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