近日二手成交稍放緩，中原副區域營業經理文家輝表示，天水圍居屋天頌苑新錄M座低層12室易手，單位實用面積539方呎，為兩房間隔，新近於自由市場以460萬元沽出、折合實呎8534元，為屋苑自由市場今年呎價新低，新買家為區內上車客，睇樓近一年，近期見成交價稍有回落，再出動覓盤，但區內合預算私宅選擇有限，轉投已補地價居屋，參觀上址「一睇即中」。原業主2014年9月在自由市場以275萬元買入單位，帳面獲利185萬元或67%。