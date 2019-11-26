在連月反修例風波下，零售市道大受打擊，部分投資者先行沽貨減磅，其中一向幾乎「有入無出」的冠華鏡廠，其持有的銅鑼灣波斯富街約2.2萬方呎巨舖，在先施百貨（0244）退租後丟吉4個月，新近以超過6.38億元放售，成為反修例風暴以來區內最大宗放售舖位個案。

上述物業位於銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓，面積約2.2萬方呎，原由先施於2013年樓市高峰期以月租190萬元租用，至2016年續約，當時已減租40萬元或21%，至150萬元，而先施於今年7月約滿後不續租，業主已把舖位叫租進一步減至138萬元，較高峰期累減52萬元或27%。可惜，近月的社會運動，舖位租務疏落，核心區巨舖更難覓租客，該舖丟吉約4個月後仍未獲承租，冠華鏡廠最新同時把物業放售，叫價超過6.38億元，呎價即約2.9萬元水平，為反修例風暴後區內最大宗放售舖位個案。

劉軍2012年逾11億購入 貴絕全港

事實上，該舖可謂見證近年舖市興衰（見表1），整個寶榮大樓地下A、B舖、1及2樓，共約2.4萬方呎，原為老牌食肆泉章居舊址，至2012年，當時零售市道正值高峰期，內地投資者劉軍斥巨資以11.42億元購入，一度成為全港最貴舖王。不過，劉軍2015年把其中A、B舖位以2.1億元售出，餘下由先施租用的部分，就由冠華鏡廠以4.68億元購入，整個舖位共套現6.78億元，較購入價大幅蝕讓4.64億元，持貨5年勁蝕超過四成，成為近年蝕讓銀碼最大的舖位。

冠華港持逾百物業 總值料曾達300億

今次放售物業之冠華鏡廠，成立至今已有62年，由「一代鏡王」許海創立，是本港知名的低調「收租佬」，許海於2013年病逝時，當時就有指冠華在港持有過百項物業，估計總值身家達300億元。許海過身後，其家族仍不斷入市，如2014年以6.68億元向恒地（0012）購入上環聚賢居商舖部分；2016年以5億元向長實（1113）購入元朗世宙一籃子舖位；2017年以6038.8萬元購入旺角銀城廣場部分寫字樓。該家族持有的觀塘偉業街冠美中心，今年向城規會申請放寬地積比率及高度限制，擬重建作1幢29層高商廈，總樓面涉6.5萬方呎。

資料顯示，近期市場都有不少投資者大舉出貨或蝕讓，如資深商舖投資者鄺惠邦，兩個月內連沽5舖，套現1.75億元。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，市場上的確有部分投資者放售物業，但相信未出現「拋售潮」，市場亦有部分投資者是希望趁勢換貨。

明報記者 林尚民

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