荔枝角西九四小龍之一的泓景臺，11月至今暫錄3宗成交，平均實呎企穩1.8萬元水平。中原副區域營業董事歐陽振邦表示，泓景臺新近錄得5座低層G室易手，屬實用面積470方呎兩房間隔，原業主10月開價868萬元，新近降價58萬元或6.7%後，以810萬元成交，實價17234元。原業主2014年以516萬元購入單位，帳面獲利294萬元或57%。