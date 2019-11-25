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【二手戰報】泓景臺本月錄3成交 兩房呎售1.7萬

文章日期：2019年11月25日 15:28
荔枝角西九四小龍之一的泓景臺，11月至今暫錄3宗成交，平均實呎企穩1.8萬元水平。中原副區域營業董事歐陽振邦表示，泓景臺新近錄得5座低層G室易手，屬實用面積470方呎兩房間隔，原業主10月開價868萬元，新近降價58萬元或6.7%後，以810萬元成交，實價17234元。原業主2014年以516萬元購入單位，帳面獲利294萬元或57%。
 

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