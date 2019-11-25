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【二手戰報】朗8三房呎價1.3萬易手 賣方料損手30萬離場

文章日期：2019年11月25日 14:54
元朗區於剛過去周末兩天只錄得4宗買賣成交，中原副區域營業經理王勤學表示，區內半新盤朗屏8號新錄一宗3房戶成交，為5座中層A室，實用面積610方呎，成交價為795萬元、實呎13033元，新買家為用家；原業主2016年10月以785.8萬元一手買入單位，持貨3年，帳面獲利約9.2萬元，惟扣除稅項和其他雜項開支，估計實際蝕逾30萬元或約4%離場。
 

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