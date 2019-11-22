雖然不少本港投資者陸續沽貨，但另一邊廂，卻有內地豪客積極入市，土地註冊處資料顯示，華懋九龍塘賢文禮士5座頂層B室，實用1733方呎，連2071方呎天台，上月以約7577萬元售出，實呎43720元，買家以華府置業有限公司作登記，董事為持內地護照的蘇劍鋒(SU，JIANFENG)，而今次以公司名義入市，須付樓價三成、即2273萬元辣稅。

事實上，蘇劍鋒今年多次入市本地一手豪宅盤，如他報住的沙田九肚尚珩1號洋房，就是以他個人名義以1.4698億元向香港興業（0480）購入，雖然是以個人名義入市，但仍要付樓價三成、即約4409萬元辣稅。該洋房實用面積3591方呎，屬5房4套房間隔，樓高3層，設1768方呎私人花園連私人游泳池、91方呎平台及826方呎私人天台。

此外，蘇劍鋒亦透過香港華麗置業公司及香港好運來置業有限公司名義，於今年9月分別以4520及3280萬元購入嘉里（0683）何文田皓畋10座中層兩伙，同樣要付三成辣稅，若連同上述兩個物業，蘇劍鋒4月份至今約8個月內，已透過個人及不同公司名義，連購四個豪宅新盤單位，共涉超過3億元，單計辣稅已涉及約9022萬元。

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