上周五公布的中原城市領先指數CCL，八大指數一度齊升，創32周、即8個月後首現後，最新公布又告回軟。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周CCL三大整體指數齊跌，是連續2周齊升後正常回軟。政府調高按揭保險樓價上限後，三大整體指數同樣二周升一周跌，近3周CCL累升1.16%，CCL Mass累升1.50%，CCL(中小型單位)累升1.33%。樓價明顯結束了早前10周連跌，估計短期走勢繼續反覆上升。

中原城市領先指數CCL最新報181.09點，按周跌0.56%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.45點，按周跌0.66%。CCL(中小型單位)報181.00點，按周跌0.70%。三大整體指數均連升2周後回軟。CCL(大型單位)報181.54點，創7周新高，按周升0.19%，連升2周共0.39%。近3周計，CCL(大型單位)累升0.36%。

本周四區樓價齊跌。新界西CCL Mass報163.62點，按周跌1.57%。九龍CCL Mass報177.65點，按周跌0.61%。港島CCL Mass報190.33點，按周跌0.26%。新界西、九龍及港島三區樓價同樣連升2周後正常回軟。新界東CCL Mass報191.39點，按周跌0.15%。樓市反覆上升3周計，港島CCL Mass累升3.15%，新界西CCL Mass累升1.42%，九龍CCL Mass累升1.04%，新界東CCL Mass累跌0.06%