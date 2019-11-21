Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
主要新盤本月24宗撻訂 逼上月全月水平
文章日期：2019年11月21日 20:04
Share
prev
next
社會氣氛持續惡劣，據本報統計，新盤市場本月迄今累積錄得約24宗撻訂，已逼近10月全月約28宗水平；最新一宗為新地
（0016）
元朗錦田峻巒，據樓盤成交紀錄冊顯示，第10B座1樓A室，原於去年8月以1067.64萬元售出，買家其後亦已簽正式買賣合約，但於本月20日取消交易撻大訂，料遭沒收15%訂金涉逾160萬元。
另新地同系PARK YOHO Napoli，亦新增一宗撻訂，為26座8樓C室，原於本月13日以863.94萬元售出，但買家新近取消交易，料遭發展商沒收5%訂金涉約43萬元。
相關新聞
【止蝕離場】喜漾三房1238萬易手 業主料損手25萬離場
【豪宅租務】紅山洋房8.5萬元租出 呎租33元
【二手回軟】柏𣾷2房呎價10964元沽 呎價成4個月新低
【商廈租金】仲量聯行：上月寫字樓租金錄逾10年來最大單月跌幅
駿嶺薈周六賣23伙 限員工商業伙伴 首批已設限新盤罕見 12套房大屋最矚目
6年前俊和「出面」 呎價8382元奪地皮
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款