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主要新盤本月24宗撻訂 逼上月全月水平

文章日期：2019年11月21日 20:04
社會氣氛持續惡劣，據本報統計，新盤市場本月迄今累積錄得約24宗撻訂，已逼近10月全月約28宗水平；最新一宗為新地（0016）元朗錦田峻巒，據樓盤成交紀錄冊顯示，第10B座1樓A室，原於去年8月以1067.64萬元售出，買家其後亦已簽正式買賣合約，但於本月20日取消交易撻大訂，料遭沒收15%訂金涉逾160萬元。
 
另新地同系PARK YOHO Napoli，亦新增一宗撻訂，為26座8樓C室，原於本月13日以863.94萬元售出，但買家新近取消交易，料遭發展商沒收5%訂金涉約43萬元。
 

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