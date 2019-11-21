朋友基金經理張一鳴今日在《明報》的一篇訪問說最近以約500萬港元在馬來西亞檳城買了一個豪宅海景單位，面積達2700方呎，這個價錢在香港隨時半個車位也買不到。

張一鳴今年只是51歲，卻說買入這個單位乃是部署退休之用，為何「提早」買入，原因則是現在入巿還可做十多年按揭，不用退休時才買要一筆過付清樓價。

筆者問在大馬的朋友，港人現在當地做按揭容易嗎？對方說不難，按規距可借到七成，按揭最長年期為30年，又或以70歲作上限減去現在歲數，以兩者較低為準，如以張一鳴的例子，大慨可批出19年期的按揭貸款，現在按息約為4.2厘左右。

另外，大馬按揭有一個較有趣的安排，就是借款人如另有閒資，可在同一銀行「預付」最多未償還貸款的30%存放在銀行，這筆存款可當作抵銷了同金額的按揭貸款利息，如有需要，又可隨時拿出來使用，到有餘錢時，又可放回銀行抵銷貸款利息，十分彈性和靈活。

以前，香港也有所謂按揭掛勾存款，但可能有一定年期，而存款息率也不一定足夠全數抵銷按息，如香港銀行能仿效大馬的按揭做法，相信在香港會頗受歡迎。

陸振球

明報投資及地產版主編