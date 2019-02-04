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【屋仔成交】珀居洋房8210萬沽 累售11幢套現近11億

文章日期：2019年11月20日 18:54
英皇（0163）旗下已屆現樓的屯門小欖洋房項目珀居，今日以招標形式售出16號屋，成交價8210萬元；該洋房實用面積2,766方呎、屬3房3套房間隔，花園及天台面積分別2,560方呎和923方呎，另備有泳池及雙車位，折合實呎29,682元。珀居由14幢洋房組成，去年開售至今累沽11幢洋房、合共套現約10.79億元。
 

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