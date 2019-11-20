雖然本港氣氛緊張，但仍有豪宅新盤突擊開價，建滔化工（0148）等持有的沙田九肚麗坪路項目駿嶺薈，剛上載首張50伙價單，包括18個分層單位及32幢洋房，最矚目是新界區最大的屋苑式洋房、即項目的62號洋房，實用10727方呎，連5037方呎花園及2991方呎天台，定價3.36292億元，實呎31350元，若扣除最高17.5%優惠後，折實2.7744億元，折實實呎25864元。

5日成交期罕見 享17.5%折扣

最平一幢洋房則是實用2710方呎的38號洋房，連1115方呎花園及1084方呎天台，定價8571.1萬元，折實7071.1萬元，折實實呎26093元。另今張價單最平一伙，為實用1588方呎的1座1樓B室，定價3379.3萬元，折實2787.9萬元，折實實呎17556元；最貴分層戶則是2座15樓至天台C室，實用2984方呎，連291方呎平台及2297方呎天台，定價7967.3萬元，折實6573萬元，折實實呎22028元。另發展商同時公布銷售安排，周六將發售其中23伙，包括兩個分層單位及21座洋房，當中包括上述62號洋房。

另總計全張價單，50伙平均實呎29881元，折實24652元，分層部份平均實呎23131元，折實19166元，而全部32幢洋房，實呎「均一價」為31350元，折實25864元。值得一提的是，發展商提供3種付款方法，若買家5天內全部清付100%樓價，才可獲「折盡」的17.5%折扣。若「60%現金」付款，即購入當時付5%、5天內付樓價55%，餘下40%明年3月前支付，折扣只有12.5%。最後一種「30%現金」付款，即購入當時付5%、5天內付樓價25%，餘下70%明年3月前支付，折扣只有6.5%。此外，發展商亦提供員工置業折扣，可享樓價7.5%優惠。

不過，今張銷售安排指定，該23伙單位，只限出售予賣方或賣方之控權公司之合資格員工、成合資格員工的合資格家庭成員，或賣方之商業夥伴，且買家需以個人名義購買，並沒有委託地產代理。

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