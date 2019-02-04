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【二手成交】青宏苑未補價兩房612萬沽 低市價5%
文章日期：2019年11月20日 15:34
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社會氣氛惡劣，加上新一期白居二3000個配額將於下月發批准信，令居屋交投近日稍為放緩，其中青衣青宏苑新錄一宗2房戶遺產貨成交。
中原市務經理葉健聰表示，上述青宏苑A座低層8室，為實用面積506方呎2房間隔，原業主9月開價638萬元於綠表市場放售，新近以612萬元獲承接，實呎12095元，成交價略低市價約5%；原業主2001年2月以113.35萬元(未補地價)一手購入，去年由兒子以遺產管理人身份接手，單位在18年間，升值498.65萬元或4.4倍。
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