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【烽火連天】明翹匯 尚‧珒溋尖沙嘴售樓處暫停開放
文章日期：2019年11月18日 17:16
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尚‧珒溋示範單位。
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理工大學外衝突持續，尖沙嘴漆咸道南及暢運道一帶，因有示威者於該處與警察展開多輪攻防戰，附近交通受阻，商店暫停營業之餘，部份新盤售樓處亦受到影響，其中佳明集團
（1271）
青衣明翹匯，今日就全日關閉位於尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈的售樓處，發展商回應指，因應尖沙嘴交通情況，示範單位暫停開放一天。
另內房龍湖
（0960）
與合景泰富
（1813）
合作發展的尚‧珒溋，亦因應銷售中心周邊出現特殊情況，位於尖沙嘴麼地道半島中心的示範單位今日會暫停開放。
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