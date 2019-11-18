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【烽火連天】明翹匯 尚‧珒溋尖沙嘴售樓處暫停開放

文章日期：2019年11月18日 17:16
尚‧珒溋示範單位。
理工大學外衝突持續，尖沙嘴漆咸道南及暢運道一帶，因有示威者於該處與警察展開多輪攻防戰，附近交通受阻，商店暫停營業之餘，部份新盤售樓處亦受到影響，其中佳明集團（1271）青衣明翹匯，今日就全日關閉位於尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈的售樓處，發展商回應指，因應尖沙嘴交通情況，示範單位暫停開放一天。
 
另內房龍湖（0960）與合景泰富（1813）合作發展的尚‧珒溋，亦因應銷售中心周邊出現特殊情況，位於尖沙嘴麼地道半島中心的示範單位今日會暫停開放。
 

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