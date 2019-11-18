雖然警民衝突持續惡化，但無損名人入市意欲，市場再錄名人入市。

土地註冊處資料顯示，港島南區大潭紅山半島松柏徑雙號屋，實用面積3,136方呎，於上月底以9,625.6萬元售出，實呎30,694元，買家為有「磅秤大王」之稱查毅超（CHAI NGAI CHIU SUNNY），亦即長和系資深顧問、香港首富李嘉誠的外甥。查氏支付約409萬元印花稅，為樓價4.25%，即意味以首置身份入市。

記者：甘潔瑩