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【烽火連天】映日灣今日起暫停銷售
文章日期：2019年11月18日 13:29
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因反修例風波引發的社會衝突近日再度急劇惡化，億京公布，旗下荃灣映日灣餘下待售單位，由今天下午1時起暫停銷售；據估計，映日灣現餘待售單位約有30個。
另據映日灣成交紀錄冊顯示，樓盤新增兩宗撻訂，分別為2座10樓J室、2座16樓G室，原於本月9日分別以561.5萬及835萬元售出，惟買家近日撻訂，估計遭沒收5%訂金各涉28萬及41.75萬元，即兩伙估計共遭沒收近70萬元。
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