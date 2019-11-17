社會衝突再度升級惡化之際，新盤市場仍然有買家於今日入市。華懋元朗朗城匯今日連環售出4伙實用面積749至754方呎、分布於第2座15至31樓的單位，成交價介乎1190萬至1290.2萬元、實呎15888至17112元，單日套現逾4989萬元。

上述兩新盤今日共沽出5個單位，合共吸金逾5550萬元。