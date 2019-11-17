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【繼續入市】朗城匯 瑧頤連沽5伙 吸金5550萬
文章日期：2019年11月17日 19:37
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朗城匯資料圖片。
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社會衝突再度升級惡化之際，新盤市場仍然有買家於今日入市。華懋元朗朗城匯今日連環售出4伙實用面積749至754方呎、分布於第2座15至31樓的單位，成交價介乎1190萬至1290.2萬元、實呎15888至17112元，單日套現逾4989萬元。
另新世界
（0017）
元朗瑧頤，今天亦沽出一伙一房戶，為18樓B6室，實用面積325方呎，成交價561.8萬元、實呎17286元；項目開售至今累沽226伙、套現近12億元。
上述兩新盤今日共沽出5個單位，合共吸金逾5550萬元。
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