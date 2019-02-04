上月出台的《施政報告》公布放寬承造九成按保的樓價上限至800萬元後，即時帶動二手買賣。中原研究部綜合土地註冊處資料，11月截至13日止，整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄2,061宗及涉174.8億元(反映10月具體交投市況)，預計本月全月錄6,000宗及涉510億元，將較10月錄得5075宗及655.9億元，分別按月升18.2%、及下跌22.2%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月中政府宣布調高按保樓價上限，二手交投明顯增加，帶動11月整體登記數字升上6,000宗，料將創今年7月錄6,380宗後4個月新高。至於涉註冊總金額，主要因為10月有多宗大額成交登記，推高該月登記金額所致。

二手私宅方面，11月暫錄1,172宗及涉91.8億元，預計料全月可錄3,400宗及涉280億元，較10月錄2,411宗及涉210.8億元，分別按月升41%及32.8%，預計登記宗數將為今年5月錄4,614宗後的半年新高，金額料為今年6月錄319.1億元後的5個月新高。

大型屋苑方面，11月份以天水圍嘉湖山莊暫錄27宗佔最多、荔枝角美孚新邨暫錄15宗、沙田第一城暫錄8宗。