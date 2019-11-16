睡房開則向東或向南，並設有雙層玻璃幕牆，以阻隔戶外噪音。（攝影：劉焌陶）

【明報專訊】新界區再有新盤登場。路勁基建（1098）旗下本港首個住宅項目、位於元朗凹頭的山水盈，以低密度設計招徠，配合周邊翠綠綿延的山巒，外望錦田河景；項目主打3房逾700方呎以上的大單位，部分更特設私人升降機大堂，同時迎合換樓客、家庭客需求。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

樓花期長約17個月的山水盈，位於元朗錦田北高埔徑3號，由9座分層住宅大廈及29座洋房組成，共提供331伙。戶型方面，樓盤以3房戶為主，佔全盤總數近六成半，並以一梯兩伙的形式分佈於第1至3座及7至9座，並設有納入單位實用面積的私人升降機大堂。第5及6座則為一梯3伙佈局，密度較高，不設私人升降機大堂。項目另設小量300方呎的開放式單位及約500方呎的2房單位，全數均設於第10座。

廳房向內園 避望西鐵路軌

29座洋房的實用面積由2101至3889方呎，戶戶設有私人花園，主要分四行並排建於整個項目的東邊和南邊，而面積最大、唯一附有私人游泳池的1號洋房，則獨立設於項目東北方位置，自成一國，私隱度十足。

景觀方面，雖然項目毗鄰即為西鐵架空路軌，而向西亦鄰近青朗公路、元朗公路等，惟發展商將項目的廳房開則均向東或向南，外望錦田河畔或內園景，並加設雙層玻璃幕牆，以減低噪音影響。

發展商開放一個交樓標準示範單位予公眾參觀，單位以8座8樓B室為藍本，實用面積1006方呎，屬3房連套房及工人房連廁間隔。單位外設有私人升降機大堂，並附設置物架，該私人升降機大堂實用面積約30方呎，而單位大門採子母門設計。面積約280方呎的客飯廳以長形開則，闊約3米、長約8米，配合約有3.5米的樓層高度（約11呎5吋），室內空間感十足。

部分單位設私人升降機大堂

單位的廚房採雙邊工作枱設計，設有大窗，有助引入戶外光線，同時家電配套齊備，包括煤氣煮食爐、抽油煙機、雪櫃及酒櫃等，對內亦連接連廁工作間（可作工人房）及空調機房。廁所以石材鋪砌，備有淋浴間及通風窗，有助排走室內濕氣。主人睡房面積約120方呎，亦預留有空間供戶主放置衣櫃及儲物櫃；主人浴室除了設有浴缸，更配備法國品牌的洗手盆等潔具。另兩間睡房同樣以長形開則，面積分別約68方呎及約100方呎。

住客會所以「雙主題」設計，分為Crescent Green Club及Crescent Green Sport Club， 合共達10萬方呎，設施包括25米戶外恆溫游泳池、健身室、多用途運動館、兒童遊戲室及宴會廳等。

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